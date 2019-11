Haselhorst (Spandau): Mann schlägt Jungen ins Gesicht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 13. November 2019 in Berlin.

+++ Mann schlägt Jungen ins Gesicht +++

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr drei Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren in Haselhorst (Spandau) fremdenfeindlich beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Als die Jungen wegrannten, folgte er ihnen. Er holte den 13-Jährigen ein und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt der 13-Jährige eine leichte Kopf- und Gesichtsverletzung. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

+++ Auto brennt in Spandau +++

Im Wildapfelpfad in Kladow (Spandau) hat in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gebrannt. Die Flammen griffen auf einen hinter dem Seat geparkten SUV über. Beide Wagen wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.

+++ Drei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus +++

Drei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Treptow-Köpenick verletzt worden. Sie erlitten Brandwunden und Rauchvergiftungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Der Brand brach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach kurzer Zeit löschen. Details zu den genauen Umständen waren am Morgen zunächst unklar. Auch zur Identität der Verletzten und zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.

+++ 23 Bewohner aus brennendem Haus gerettet - zwei Verletzte +++

Bei einem Brand in einer Berliner Wohnung sind am Dienstagabend 23 Menschen gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, wurden zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in der ersten Etage ausgebrochen. Die Bewohner des viergeschossigen Mehrfamilienhauses wurden unterdessen in Niederschönweide untergebracht.