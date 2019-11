Blaulicht-Blog: Denkmal für Homosexuelle beschmiert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 11. November 2019 in Berlin.

+++ Denkmal für in NS-Zeit ermordete Homosexuelle beschmiert +++

Unbekannte haben das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Mitte beschmiert. Ein Sicherheitsdienst stellte die mit einem Schriftzug beschmierte Scheibe am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr an der Hannah-Arendt-Straße fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

