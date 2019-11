Buckow (Neukölln): Mann zieht sich Kohlenmonoxidvergiftung zu

In einer Tiefgarage in Neukölln hat ein Mann eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 6. November 2019 in Berlin.

+++ Mann zieht sich Kohlenmonoxidvergiftung zu +++

In einer Tiefgarage am Mariendorfer Damm in Buckow (Neukölln) soll sich ein Mann eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen haben. Ein Anlieger entdeckte gegen 19 Uhr den Mann, der bewusstlos neben dem Auto lag. Der Mann soll zuvor - bei laufendem Motor - an seinem Auto gebaut haben. Die Fenster und Türen der Tiefgarage sollen geschlossen gewesen sein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr durchlüftete die Tiefgarage.

+++ Brand in Müllraum in Mitte +++

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einem Müllraum eines Wohnhauses in der Markgrafenstraße in Mitte gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand, trotz einer starken Rauchentwicklung, schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt.