U-Bahn U8 in Berlin: Mann stürzt vor U-Bahn-Zug - Polizei ermittelt wegen Totschlags

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg ist ein Mann vor eine U-Bahn gestürzt. Er starb.

Berlin. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg ist ein Mann vor eine einfahrende U-Bahn der Linie U8 geraten und tödlich verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Ermittelt wird wegen Totschlags. Noch ist der Tote nicht identifiziert. Die Obduktion läuft zur Stunde.

Zwei Gruppen waren auf dem U-Bahnhof aneinander geraten. Im Zuge dessen stürzte der Mann gegen Mitternacht vor den einfahrenden Zug. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz einer sofortigen Reanimation noch am Ort verstarb.

Die Polizei befragte Zeugen und sichtete Videoaufnahmen des Vorfalls.

Kottbusser Tor: Genauer Tathergang noch unklar

Der genaue Tathergang ist noch unklar, auch, ob der Mann gezielt geschubst wurde oder er im Verlauf des Gerangels unabsichtlich in die Gleise fiel. Fest steht, dass der Mann in Begleitung eines Rollstuhlfahrers war und es ein Handgemenge gab. Ob sich die Personengruppe kannte oder es sich um eine zufällige Begegnung handelte, ist zur Stunde noch unklar.

Die Polizei hatte zunächst getwittert, dass der Mann gestoßen wurde. Der Tatverdächtige ist flüchtig.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde heute Nacht ein Mann im U-Bhf. #KottbusserTor vor einen einfahrenden Zug gestoßen und kam ums Leben. Die 4. Mordkommission unseres #LKA hat die Ermittungen aufgenommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 30, 2019

Nach dem Vorfall war der U-Bahnverkehr zeitweise unterbrochen, auf der Linie U8 kam es zu deutlichen Verzögerungen. Der Fahrer des Zuges, der den Mann überrollt hatte, wurde von Seelsorgern betreut.

17-jähriges Mädchen ins Gleisbett der U-Bahn gezerrt

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in die Gleise gestoßen weren. Nach einem Angriff auf eine Jugendliche auf einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte Anfang des Jahres musste sich eine 41-Jährige vor dem Landgericht Berlin wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie hatte die ihr unbekannte junge Frau an den Haaren in das Gleisbett gezogen. Der 17-Jährigen war es gelungen, sich vor der Einfahrt einer U-Bahn zu retten.

Im Juli hatte ein Fall in Frankfurt am Main für bundesweites Aufsehen gesorgt und eine Debatte über die Sicherheit an Bahnhöfen ausgelöst. Damals stieß ein Mann eine Mutter und ihren Sohn (8) im Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter konnte sich retten, das Kind starb.