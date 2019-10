Karow (Pankow): Senior (70) wird antisemitisch beleidigt, als er sich wehrte, schlug der Mann zu

Zu einem antisemitischen Vorfall ist es am Montagnachmittag in Karow (Pankow) gekommen. Während ein 70-Jähriger kurz vor 15 Uhr auf der Busonistraße am Ballonplatz spazierte, wurde er von einem Mann beleidigt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Senior wehrt sich und wird geschlagen

Als der Senior sich verbal wehrte, griff ihn der Mann an, schlug auf ihn ein und verletzte ihn an Kopf und Kinn. Der 70-Jährige versuchte, sich gegen die Schläge zu wehren. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Passantin stoppt den Angreifer

Auch als der Mann am Boden lag, schlug der Mann weiter auf ihn ein. Erst eine vorübereilende Passantin konnte den Angreifer stoppen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.