Polizeimeldungen Berlin: Berlin-Moabit - Polizei nimmt zwei 14-Jährige nach Brandserie fest

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 26. Oktober in Berlin

+++ Autofahrer rammt Straßenbaum +++

Ein Autofahrer verlor an der Frankfurter Allee die Kontrolle über sein Fahrzeug, das einen Baum rammte.

Foto: Thomas Peise

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam in der Frankfurter Allee nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Metallpoller und rammte schließlich einen Baum. Ersten Angaben von vor Ort zufolge wurden zwei Insassen des Pkw leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

+++ Brandserie in Moabit - Polizei nimmt zwei 14-Jährige fest +++

Zwei 14 Jahre alte Mädchen sollen in der Nacht zu Sonntag in Moabit mehrere Brandstiftungen begangen haben. Laut Polizei brannte gegen 22.15 Uhr in der Kruppstraße ein geparkter Skoda Octavia. Gegen 23 Uhr standen in der Rathenower Straße Bauabfälle in Flammen. 40 Minuten später brannte ein Bauschuttcontainer in der Stendaler Straße. Um 0.50 Uhr schließlich stand ein Kleidercontainer in Flammen, zehn Minutern später in der Kruppstraße ein Mülleimer. Alle Brände wurden von der Feuerwehr gelsöcht. Die Polizei nahm kurz darauf die beiden 14-Jährigen fest, sie seien dringend tatverdächtig. Sie kamen in Gewahrsam, wo sie ihre Eltern abholten.

+++ Autofahrerin landet in Tramgleisen +++

Eine Autofahrerin hat in Hohenschönhausen die Kontrolle über ihr Auto verloren und landete am Prerower Platz in den Tramgleisen. Mit einem Spezialfahrzeug der BVG wurde der Wagen wieder auf die Straße gestellt.

Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen in das Gleisbett der Tram.

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer verletzt eigene Lebensgefährtin schwer +++

Ein Autofahrer hat am Sonnabendnachmittag in Westend seine Lebensgefährtin mit dem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, parkte der 73-Jährige am Kaiserdamm rückwärts vom Mittelstreifen aus und erfasste dabei die 70-Jährige, die ihn einweisen wollte. Anschließend fuhr er rückwärts weiter und prallte noch gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Chevrolet. Die 70-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

+++ Betrunkene Autofahrerin baut Unfall - drei Verletzte +++

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hat am späten Sonnabendabend in Wittenau einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Der Polizei zufolge war die Frau mit ihrem Opel gegen 21.35 Uhr auf dem Eichborndamm unterwegs, als sie in Höhe des Taldorfer Wegs in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden die Opel-Fahrerin und der 24 Jahre alte Beifahrer des Mercedes leicht verletzt. Der 26 Jahre alte Mercedes-Fahrer musste mit Rumpfverletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Polizeibeamte bemerkten bei der Frau Alkohol in der Atemluft. Sie pustete 1,4 Promille. Die Frau musste zur Blutentnahme, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++ Mann schwulenfeindlich und rassistisch beleidigt +++

In Niederschönhausen ist ein Mann am Sonnabend gegen 21 Uhr in der Dietzgenstraße schwulenfeindlich und rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Die Polizei nahm einen 42-Jährigen Tatverdächtigen fest. Bei ihm wurde eine richterlich angeordnete Blutprobe vorgenommen. Der ebenfalls 42 Jahre alte Geschlagene erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

+++ Frau fremdenfeindlich beschimpft +++

Eine 32-Jährige hat am Sonnabend im Bahnhof Friedrichstraße angezeigt, sie sei in einem Schnellrestaurant am Bahnhof von einer Frau fremdenfeindlich beleidigt worden. Während die 32-Jährige vor dem Restaurant auf die Polizei wartete, verließ die Unbekannte das Lokal über einen anderen Ausgang.