Berlin-Friedrichshagen: Frau mit Kopftuch in den Bauch getreten

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 21. Oktober 2019 in Berlin.

Berlin. +++ Frau mit Kopftuch in den Bauch getreten +++

Ein bisher unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Friedrichshagen eine Frau mit Kopftuch attackiert. Die 27-Jährige überquerte an der Kreuzung Dahlwitzer Landstraße und Schöneicher Straße die Fahrbahn, als sie plötzlich von einem Mann, der ihr entgegenkam, an den Armen gepackt und in den Bauch getreten wurde. Der Täter flüchtete im Anschluss n Richtung Fürstenwalder Damm. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Beim Linksabbiegen Radfahrer übersehen +++

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf ist am Sonntagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 31-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Rad in der Pankower Allee in westliche Richtung. Ein 65-Jähriger, der mit seinem Peugeot von der Pankower Allee nach links in die Kühleweinstraße abbog, gab an, den Radfahrer nicht gesehen zu haben. Der Radler bemerkte beim Überqueren der Kreuzung noch, dass ihn der Autofahrer nicht sah, bremste stark und stürzte dadurch. Das Fahrrad rutschte unter den Wagen und wurde überrollt. Durch den Sturz erlitt der 31-Jährige Verletzungen im Bauchbereich und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Autoeinbrecher festgenommen +++

Fahnder der Polizei haben in der vergangenen Nacht mutmaßliche Autoeinbrecher in Niederschönhausen und Steglitz festgenommen. Gegen Mitternacht beobachtete ein Anwohner in der Beuth-/Waldowstraße zwei Männer, die an einem Dacia Logan die Beifahrertür aufbrachen und sich in den Pkw beugten. Die von dem Zeugen alarmierten Einsatzkräfte nahmen in der Nähe zu dem aufgebrochenen Fahrzeug zwei Tatverdächtige im Alter von 18 Jahren fest. Bei sich führten sie einen Rucksack, den sie vermutlich dem Pkw gestohlen haben. In der Marthastraße entdeckten die Ermittler einen Citroen, der ebenfalls an der Beifahrertür beschädigt war. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Tatverdächtigen auch dort einbrechen wollten.

In der Grunewaldstraße beobachteten Fahnder gegen 2.15 Uhr zwei Männer, die sich an einem Renault-Clio zu schaffen machten und kurz darauf mit einem gestohlenen Werkzeugkoffer flüchteten. In der Rothenburgstraße trafen die beiden mutmaßlichen Diebe auf eine Frau, die dort in einem Pkw auf die beiden Tatverdächtigen gewartet haben soll. Die Fahnder nahmen einen der beiden Männer im Alter von 31 Jahren sowie deren mutmaßliche Komplizin im Alter von 40 Jahren vorübergehend fest. Der dritte Tatbeteiligte konnte derweil flüchten.

+++ Auto von Brücke mit Steinen beworfen +++

Noch unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag in Tempelhof ein Auto von einer S-Bahn-Brücke aus mit Pflastersteinen beworfen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein 54-jähriger Skoda Fahrer gegen 14.30 Uhr in der Attilastraße, aus Richtung Gersdorfstraße kommend, in Richtung S-Bahnhof Attilastraße gefahren sein. Unter der Brücke des S-Bahnhofes Attilastraße hörte er dann einen lauten Knall. Er stellte anschließend einen Schaden an einem Scheinwerfer seines Autos fest. Polizisten entdeckten am Ort diverse Pflastersteine. Für die anschließende Spurensuche der Kriminalpolizei war die Attilastraße ab 15.30 Uhr für fast eine Stunde gesperrt.