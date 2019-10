Berlin-Wedding: Autounfall auf Kreuzung mit zwei Verletzten

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 20. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Zwei Verletzte bei Kreuzungs-Crash +++

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding sind zwei Autofahrer in der vergangenen Nacht schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 1.20 Uhr auf der Müllerstraße in Richtung Chausseestraße. Vermutlich fuhr der Mann bei Rot in den Kreuzungsbereich Müllerstraße/Fennstraße ein und stieß mit dem Toyota eines 51 Jahre alten Fahrers zusammen, der nach links in die Fennstraße abbiegen wollte. Der Mercedesfahrer erlitt Kopfverletzungen und der 51-Jährige eine Fraktur am Oberarm. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Zug mit Fußballfans brennt - Großeinsatz der Feuerwehr am S-Bahnhof Bellevue +++

S-Bahnhof Bellevue in Tiergarten: Die Waggons des Fan-Zuges sind komplett ausgebrannt.

Foto: Thomas Peise

Großeinsatz der Feuerwehr: Ein Sonderzug mit Fußballfans ist am Sonnabendabend in Flammen geraten. Am S-Bahnhof Bellevue in Tiergarten stoppte der brennende Zug. Drei Menschen wurden durch Rauch verletzt. Lesen Sie HIER mehr!

+++ Rollerfahrerin rammt Auto - Frau schwer verletzt +++

Bei einem Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Auto in Prenzlauer Berg hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen war gegen 18.30 Uhr eine 26-Jährige mit ihrer 28 Jahre alten Mitfahrerin auf einem Motorroller an der Schönhauser Allee unterwegs. Als sie nach links in die Wichertstraße abbiegen wollte, übersah sie nach eigenen Angaben einen VW, der auf der linken Spur in gleicher Richtung unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung des Autofahrers kam es zum Zusammenstoß. Beide Frauen stürzten auf die Fahrbahn. Die 26-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, ihre 28 Jahre alte Freundin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Polizei räumt besetztes Haus +++

Unbekannte haben am Sonnabend in Potsdam ein Mehrfamilienhaus besetzt. Mehrere Jugendliche seien durch ein Kellerfenster in das Haus eingedrungen, teilte die Polizei am Abend mit. Nachbarn hätten sie dabei beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei hätten sich Maskierte im Haus aufgehalten. Transparente seien an der Fassade befestigt gewesen.

Nach Rücksprache mit dem Eigentümer sei entschieden worden, das Haus zu räumen. Die Polizei nahm 16 Personen in Gewahrsam, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten. Gegen sie werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt, hieß es. Zu eventuellen Forderungen der Besetzer oder einem möglicherweise politischen Hintergrund wurde zunächst nichts bekannt.

+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Mehrere Rippen- und einen Beckenbruch hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendabend in Alt-Treptow erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 61-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem VW von der Puschkinallee nach links in die Bouchéstraße ab. Er selbst gab an, vorher niemanden bemerkt zu haben und lediglich durch einen lauten Knall aufmerksam geworden zu sein. In diesem Moment habe er in seinem Rückspiegel den stürzenden Motorradfahrer bemerkt. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer konnte aufgrund der Verletzungen noch nicht abschließend zu dem Unfall befragt werden. Aufgrund der Unfallsituation wird jedoch davon ausgegangen, dass er auf der Puschkinallee in entgegenkommender Richtung unterwegs war und von dem Autofahrer übersehen wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Puschkinallee musste für rund 45 Minuten gesperrt bleiben.

+++ Fahrgast in U-Bahn homophob beleidigt +++

Am Sonnabendabend hat ein Mann wegen einer homophober Beleidigung Anzeige erstattet. Der 24-Jährige gab an, dass er gegen 19.30 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Allee in Lichtenberg beim Einsteigen in einen Zug von einem unbekannten Fahrgast mit homophoben Pöbeleien zum Aussteigen aufgefordert worden sein soll. Der Mann soll zudem mit dem Ziehen eines Messers gedroht haben. Der 24-Jährige soll daraufhin den Zug wieder verlassen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wird die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernehmen.