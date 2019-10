Randalierer verletzt fünf Polizisten: Gaffer werfen Flaschen

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg haben Stöter einen Polizeieinsatz massiv gestört.

Bei einem Einsatz am Kottbusser Tor in Kreuzberg hat ein Randalierer fünf Polizisten verletzt. Dutzende Gaffer störten den Einsatz.

Berlin. Fünf Polizisten sind am Dienstagabend bei einem Einsatz in Kreuzberg verletzt worden. Die Beamten waren gegen 21 Uhr zu einem Café an der Adalbertstraße gerufen worden, weil sich dort ein Mann trotz eines Hausverbotes weigerte, das Lokal zu verlassen. Der 34-Jährige aus Gambia wurde daraufhin von den Polizisten aus dem Café begleitet.

Randalierer zieht Messer und versucht, sich Polizeiwaffe zu greifen

Da er sich uneinsichtig zeigte, bekam er einen Platzverweis für den Bereich am Kottbusser Tor. Als der Mann versuchte, immer wieder in das Café zurückzugehen, griff ein Beamter den 34-Jährigen am Arm, um ihn daran zu hindern. In diesem Moment zog der Randalierer nach Angaben der Einsatzkräfte ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte damit die Polizisten.

Als die Beamten versuchten, den Angreifer zu überwältigen und dabei auch Reizgas einsetzten, griff der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich nach der Dienstwaffe eines Beamten, die in dessen Holster steckte. Bei dem Gerangel biss ein Polizeihund dem 34-Jährigen in den Arm, so dass er die Pistole des Polizisten los ließ und die Beamten ihn festnehmen konnten.

Dutzende Gaffer bewerfen Polizisten mit Flaschen und Obst

Während des Einsatzes versammelten sich Dutzende Menschen und begannen, Flaschen, Obst und Dosen in Richtung der Polizisten zu werfen. Getroffen wurde jedoch niemand.

Fünf Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 34-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Randalierer hatte bereits Hausverbot im "Café Kotti"

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, versuchten schweren Diebstahls von Schusswaffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und schwerem Landfriedensbruchs.

Der Randalierer war bereits am 13. Oktober aus dem Café verwiesen worden und hatte Hausverbot bekommen. Grund war Drogenmittelmissbrauch. Der Drogenhandel rund um das Kottbusser Tor ist fest in der Hand von Dealern gambischer Herkunft. Nun tauchte der 34-Jährige wieder auf. Die Besitzer des Cafés alarmierte daraufhin die Polizei.