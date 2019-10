Polizei und Feuerwehr: Unfall in Mitte mit E-Auto und E-Roller

Schwerer Unfall in Mitte: Dabei überschlug sich ein E-Auto einer Carsharing-Firma.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 16. Oktober 2019 in Berlin.

Wieder hat sich ein schwerer Unfall an der Invalidenstraße in Mitte ereignet. An der Kreuzung zur Hannoverschen Straße stießen ein E-Auto einer Car-Sharing-Firma und ein E-Roller zusammen. Dabei überschlug sich der Pkw und riss dabei eine Ampel um. Anschließend blieb der Wagen auf der Seite liegen. Trümmerteile lagen weit verstreut auf der Straße herum. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Menschen verletzt, davon eine schwer.