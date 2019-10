SEK-Einsatz an A10 bei Michendorf: Polizisten schießen auf bewaffneten Mann

Michendorf. Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei haben am Rastplatz Michendorf Süd an der Autobahn A10 einen bewaffneten Mann überwältigt. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch die Polizisten, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Dabei sei der Mann verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Rastplatz Michendorf Süd bleibe für die Dauer der Maßnahmen der Polizei in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) zunächst gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, laufen.

Wegen des Polizeieinsatzes war die A10 in der Nacht zu Dienstag zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auf den umliegenden Straßen kam es zu langen Staus.

Auf Twitter beklagten Autofahrer, dass sie stundenlang im Stau gestanden und keinerlei Informationen über die Ursache erhalten hätten.

Wir stehen jetzt seit 6 Stunden vor dem Rasthof Michendorf. Mittlerweile total übermüdet und verzweifelt. Niemand spricht mit uns. Neben uns im Auto eine Frau mit zwei Kleinkindern. Auf der anderen Spur fahren LKW. Wir stehen weiterhin @PolizeiBB — Frederik (@ruehmanns) October 15, 2019