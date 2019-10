A100 Höhe Spandauer Damm: Nach Unfall stehen Autofahrer im Stau

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 11. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Mercedes-Fahrer prallt gegen Betonmauer +++

Auf der A100 ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. In Höhe Spandauer Damm in Charlottenburg prallte ein Mercedes-Fahrer vermutlich gegen eine Betonmauer. Der Motorblock des Fahrzeugs wurde durch die Kollision herausgerissen und blieb auf der Straße liegen. Der Wagen schleuderte noch etwa 50 Meter weiter und blieb erst an der Mittelleitplanke stehen. Nach Morgenpost-Informationen wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Er wurde anschließend festgenommen und in ein Gewahrsam gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Neukölln komplett gesperrt.

+++ Kleinerer Brand in Krankenhaus in Zehlendorf +++

In einem Krankenhaus in Zehlendorf hat es nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag gebrannt. Ein Patient wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Rettungsstelle des Klinikums gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Gegen 23.45 Uhr waren demnach Einrichtungsgegenstände in einem Patientenzimmer in Brand geraten. Einsatzkräfte löschten das Feuer und leiteten Entrauchungsmaßnahmen ein. Vier weitere Menschen wurden den Angaben zufolge kurzzeitig in eine andere Station verlegt. Es waren 16 Einsatzkräfte vor Ort.

Foto: Peise

+++ Wieder brennen Fahrzeuge in Berlin +++

Ein Pkw hat in der Nacht zu Freitag in der Kopfstraße in Neukölln gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Foto: Peise

Auch am Halleschen Ufer in Kreuzberg stand ein Auto in Flammen. Der Pkw soll zur Türkischen Botschaft gehören. Personen wurden nicht verletzt. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus.