Totes Baby in Berlin-Lichtenrade - Tatverdächtige ermittelt

Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund in Lichtenrade unterwegs war, hatte am 7. Oktober den Leichnam des Säuglings am Ufer des Lichtenrader Dorfteiches entdeckt.

Berlin. Die Berliner Polizei hat nach dem Fund einer Babyleiche am 7. Oktober in Alt-Lichtenrade eine Tatverdächtige ermittelt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochmittag mitteilten, hätten die Ermittlungen der Mordkommission zu einer 16-Jährigen geführt. Sie wurde festgenommen.

"Der Abgleich von DNA-Spuren an der weiblichen Babyleiche und an einer Decke haben den Tatverdacht erhärtet. Die Ermittlungen dauern an", teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Fund einer Babyleiche am 07.10.2019 in Alt-Lichtenrade – Tatverdächtige ermittelt:

Die Ermittlungen haben zu einer 16-Jährigen geführt. Der Abgleich von DNA-Spuren an der weiblichen Babyleiche und an einer Decke haben den Tatverdacht erhärtet. Die Ermittlungen dauern an. pic.twitter.com/INsgR9AHzX — GenStA Berlin (@GStABerlin) November 6, 2019

Totes Baby in Lichtenrade war ein Mädchen

Bei dem toten Säugling, der Anfang Oktober in Lichtenrade gefunden wurde, handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um ein Mädchen. „Der Säugling war schon mehrere Tage tot, bevor er gefunden wurde“, hatte Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, nach der Obduktion gesagt. Die Todesursache kann nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht festgestellt werden.

Wie eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft sagte, wurde zwar eine Obduktion durchgeführt, jedoch habe das tote Mädchen schon zu lange am Ufer des Dorfteichs gelegen.

Wie berichtet, hatte ein Spaziergänger, der mit seinem Hund in Lichtenrade unterwegs war, den Leichnam des Säuglings am Ufer des Lichtenrader Dorfteiches entdeckt. Der schockierte Hundebesitzer alarmierte gegen 9.45 Uhr die Polizei.

Die 5. Mordkommission rückte kurze Zeit später mit großem Aufgebot an der Fundstelle an der Straße Alt-Lichtenrade an. Die Leiche lag in eine Decke eingewickelt im Uferschlamm. Daher kamen auch Polizeitaucher zum Einsatz. Mit einer Drohne machten die Mitarbeiter der Kriminaltechnik Luftaufnahmen vom Fundort und der Umgebung. Zudem verschafften sich die Ermittler von einem Kran aus einen Überblick und suchten nach weiteren Hinweisen.