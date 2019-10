Berlin-Charlottenburg: Kleinwagen überschlägt sich auf der A100 in Höhe Kudamm

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 5. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Kleinwagen überschlägt sich auf der A100 +++

Auf der A100 in Fahrtrichtung Norden hat sich am Freitagabend in Charlottenburg auf Höhe der Ausfahrt Kurfürstendamm ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann. Dabei blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Die Autobahn wurde gesperrt, es kam zu einem langen Stau. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

+++ Eine verletzte Person bei Unfall in Mitte +++

In Mitte sind zwei Autos zusamnengestoßen.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Alexanderstraße Straße Ecke Karl-Marx-Allee in Mitte sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.