In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 4. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Polizeiauto kollidiert mit Golffahrer +++

Polizisten, die mit einem Einsatzwagen am Donnerstagabend unterwegs waren, sind an der Kreuzung Oranienstraße Ecke Alexandrinenstraße in Kreuzberg mit einem Golffahrer kollidiert. Die Beamten fuhren mit Blaulicht, als es zum Unfall kam. Nach Morgenpost-Informationen soll der Golffahrer verletzt in ein Krankenhaus gekommen sein. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen. Die Kreuzung war mehrere Stunden gesperrt.