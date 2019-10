Berlin-Buckow: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 2. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Autofahrer bei Unfall in Berlin-Buckow schwer verletzt +++

In Berlin-Buckow ist am Mittwochvormittag ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt woren. Wie die Polizei mitteilte, war eine 61-Jährige gegen 11.45 Uhr mit einem VW im Möwenweg und wollte geradeaus die Rudower Straße überfahren, um ihre Fahrt im Kormoranweg fortzusetzen. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen zusammen. Der Audifahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Kopfverletzungen und verblieb zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

+++ Baum fällt auf Bus - Frau leicht verletzt +++

Ein Baum ist am Mittwoch auf einen Linienbus in Potsdam gestürzt. Eine Frau, die in dem Bus mitfuhr, wurde bei dem Unfall verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 18-Jährige musste ambulant behandelt werden. Die übrigen Fahrgäste stiegen in ein Ersatzfahrzeug um. Feuerwehrleute räumten den umgestürzten Baum und die Ästen von der Straße.

+++ Mann randaliert im Forum Köpenick +++

Ein Mann soll in der Nacht zu Mittwoch im Forum Köpenick randaliert haben. Ein Sicherheitsdienst bemerkte den Lärm und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann festnehmen. Derzeit ist noch unklar, warum der Mann sich im Forum aufgehalten hat und warum er so lange unentdeckt blieb.

+++Mann wird rassistisch beleidigt +++

In Rummelsburg (Lichtenberg) soll es am Dienstagnachmittag zu einer Beleidigung mit rassistischem Hintergrund und Körperverletzung gekommen sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Weitlingstraße in Streit geraten sein. Der Ältere soll dann den Jüngeren rassistisch beschimpft haben. Nachdem beide das Geschäft verlassen haben, soll es vor dem Markt zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen sein. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.