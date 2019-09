In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 27. September 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Brand an Eingangstür von Gericht

+++ Brand an Eingangstür von Gericht in Pankow +++

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen zu einem Brand an einer Eingangstür des Amtsgerichts Pankow/Weißensee ausgerückt. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte löschten den Kleinbrand. Der Schaden sei gering und die Tür stellenweise verkohlt, hieß es. Das Feuer war um 3.40 Uhr gemeldet worden. Zuvor hatte „B.Z.“ darüber berichtet.

+++ 16-Jähriger sticht im Streit mit Messer zu und flüchtet +++

Ein 16-Jähriger hat einen drei Jahre älteren Mann in Berlin-Johannistal im Streit mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall auf der Straße am Donnerstagabend geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Rumpfbereich. Er hatte den Jugendlichen den Angaben zufolge vorher angegriffen und sich mit ihm auf dem Bürgersteig geprügelt.

Ob die beiden sich kannten und wie es zu dem Streit kam, war nicht klar. Zuvor hatte die "B.Z." über den Vorfall berichtet.