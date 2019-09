Berlin. Am Freitagmorgen wurden an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg mehrere Autos des Wohnungsunternehmens "Deutsche Wohnen" in Brand gesetzt. Eines der Fahrzeuge brannte komplett aus, zwei weitere wurden von den Flammen erheblich beschädigt. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( BM/seg )