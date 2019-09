Unfall an der Bergmannstraße in Kreuzberg - Radfahrer von SUV erfasst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 11. September 2019 in Berlin.

+++ Bergmannstraße: Fahrradfahrer von SUV erfasst +++

An der Bergmannstraße in Kreuzberg ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem SUV schwer verletzt worden. Der Mercedes-Fahrer erfasste den Fahrradfahrer, der stürzte und sich dabei schwer. Der Radfahrer kam in eine Klinik.

+++ Transporter stößt mit Tram zusammen +++

Unfall zwichen einer Tram und einem Transporter in Weißensee

Foto: Thomas Peise

An der Berliner Allee in Weißensee ist ein Kleintransporter beim Abbiegen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

+++ Zwei Menschen verbrennen bei Feuer in Einfamilienhaus +++

Ein Haus in Melchow ist komplett ausgebrannt: Zwei Menchen starben.

Foto: Thomas Peise

An der Finower Straße in Melchow (Landkreis Barnim) ist in der Nacht ein Einfamilienhaus komplett ausgebrannt, sowie kleine Stallungen und ein Auto. Eine Person konnte gerettet werden, zwei weitere galten als vermisst. Im Laufe der Löscharbeiten wurden dann beide Personen tot und verbrannt im Außenbereich des Hauses gefunden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Kühlschränke lösen Brand in Flüchtlingsunterkunft aus +++

Falsch angeschlossene Kühlschränke haben wahrscheinlich den Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Köpenick ausgelöst. Bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler nach waren diese unsachgemäß ans Stromnetz angeschlossen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Beamten gehen daher von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Bei dem Brand am Dienstagabend wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. In der Unterkunft an der Alfred-Randt-Straße leben nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten 286 Flüchtlinge. Etwa 200 mussten in andere Unterkünfte verlegt werden, weil das Gebäude stark verraucht sei. Sie sollten in Treptow-Köpenick, Neukölln und Pankow unterkommen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ist der betroffene Gebäudeteil wegen der Schäden durch das Feuer und Löschwasser vorerst unbewohnbar.