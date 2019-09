Berlin-Friedrichshain: Geschlagen, weil er Hebräisch sprach

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 9. September 2019 in Berlin.

+++ Kleintransporter in Pankow ausgebrannt +++

Foto: Thomas Peise

Berlin. Ein Kleintransporter ist in Pankow ausgebrannt. Das Auto stand am frühen Montagmorgen an der Talstraße in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben der Polizei wurde ein weiterer Wagen durch die entstandene Hitze beschädigt. Außerdem soll in der Nähe der Brandstelle ein Kanaldeckel auf der Straße gelegen haben. Ob dieser die Einsatzkräfte behindern sollte, war jedoch unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

+++ Angegriffen, weil er sich auf Hebräisch unterhielt +++

Am Montagmorgen ist vor einer Diskothek am Warschauer Platz ein 21-Jähriger attackiert worden, der sich mit drei gleichaltrigen Freunden auf Hebräisch unterhalten hatte. Der mutmaßlich antisemitische Angriff ereignete sich gegen 5 Uhr morgens. Ein Mann näherte sich dem 21-Jährigen und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete er. Der Geschlagene erlitt eine Gesichtsverletzung. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Bei Vermessungsarbeiten angefahren +++

Am Montagmorgen sind in Karlshorst zwei Männer angefahren worden, die an der Treskowallee in Höhe Stolzenfelsstraße gerade Vermessungsarbeiten durchführten. Ein 59-Jähriger erlitt Kopfverletzungen, sein 53 Jahre alter Kollege wurde am Bein verletzt. Beide kamen, ebenso wie eine Passantin, die einen Schock erlitten hatte, zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser.

+++ Vier Männer bei versuchtem Motorraddiebstahl festgenommen +++

Zivilfahnder haben in der vergangenen Nacht in Haselhorst vier Männer ertappt, die gerade ein Motorrad stehlen wollten. Das Quartett hatten an der Nonnendammallee gerade eine Maschine der Marke BMW in einen Transporter verladen. Während ein Tatverdächtiger in den Transporter stieg und mit diesem weg fuhr, entfernten sich die drei Komplizen mit einem BMW. Am Saatwinkler Damm Ecke Gartenfelder Straße stoppten die Polizisten beide Fahrzeuge und nahmen den Transporter-Fahrer im Alter von 40 Jahren und die drei Insassen des BMW, 29, 32 und 35 Jahre alt, fest. Da der Besitzer des Motorrads nicht erreicht werden konnte, wurde das Zweirad sichergestellt.

+++ Müllcontainer brennen auf Schulgelände +++

Einsatzkräfte beim Löschen eines Müllcontainers auf einem Schulgelände an der Blücherstraße in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Auf dem Gelände einer Schule an der Blücherstraße in Kreuzberg haben am Sonntagabend mehrere Müllcontainer und Buschwerk gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

IC kollidiert in Brandenburg mit Wild - Mehrere Stunden Verspätung

Wegen eines Wildunfalls zwischen Wustermark und Ribbeck in Brandenburg haben Zugreisende in der Nacht zum Montag mehrere Stunden Verspätung hinnehmen müssen. Rund 450 Fahrgäste des ICs, der auf der Schnellstrecke von Berlin nach Hamm unterwegs war, hätten anderthalb Stunden in dem mitten im Wald verunfallten Zug auf Ersatzverkehr warten müssen, sagte ein Sprecher der Bahn am Montagmorgen. Die Strecke sei noch in der Nacht wieder freigegeben worden. Die restlichen Züge auf der Strecke hätten auf ein anderes Gleis ausweichen können. Einschränkungen für Reisende habe es auch am Morgen nicht gegeben, hieß es.

Laut Angaben der Bahn erfasste der IC das Wild gegen 21 Uhr. Der Zug wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien teilweise nur zu Fuß an den Unfallort gelangt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Ersatzzug habe die Fahrgäste zurück nach Berlin gebracht, von wo aus sie ihre Reise mit rund drei Stunden Verspätung fortsetzen konnten. Während der Sprecher der Bundespolizei sagte, bei dem Wild handele es sich wohl um einen Hirsch, konnte dies die Bahn nicht bestätigen.