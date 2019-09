Blaulicht-Blog: Junge bei Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 7. September 2019 in Berlin.

Berlin. +++ Junge bei Unfall schwer verletzt +++

Bei einem Unfall am Freitagabend in Lichtenberg ist ein Junge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 67-Jähriger gegen 18.25 Uhr mit seinem Nissan in der Siegfriedstraße in Richtung Herzbergstraße unterwegs und erfasste kurz hinter der Reinhardsbrunner Straße einen Neunjährigen, der von rechts auf die Straße gelaufen war. Der Junge erlitt Arm- sowie Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Taxifahrer rassistisch beschimpft +++

Sonnabendfrüh sind in Charlottenburg drei Taxifahrer rassistisch beschimpft worden. Ein Mann sprach die Taxifahrer im Alter von 54, 59 und 60 Jahren gegen 6 Uhr am Taxistand am Stuttgarter Platz an und fragte sie, ob ihn einer der drei für wenig Geld fahren könne. Dies lehnten die Taxifahrer ab. Daraufhin trat der Mann gegen die Taxen der drei Männer und beleidigte diese rassistisch. Anschließend flüchtete der Täter. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.