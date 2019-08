Berlin-Moabit: Radfahrer erschießt Mann - Zeugin schildert "Hinrichtung"

Berlin. In Berlin-Moabit ist am Freitagmittag ein Mann erschossen worden. Tatverdächtig sei ein Radfahrer, teilte die Polizei mit. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitagabend bestätigte.

Zu der tödlichen Attacke soll es gegen 12 Uhr im Kleinen Tiergarten gekommen sein. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Laut Informationen der Berliner Morgenpost soll es insgesamt zwei Festnahmen gegeben haben, einer der Festgenommenen ist demnach russischer Staatsbürger. Wie die „Bild“-Zeitung zudem berichtete, soll das Opfer ein islamistischer Gefährder aus Tschetschenien gewesen sein. Informationen zu Opfer, Täter und Tathergang wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst jedoch nicht bestätigen.

Eine Zeugin, die die Tat aus einem Café heraus beobachtete, schilderte der Berliner Morgenpost, es habe sich um eine Art Hinrichtung gehandelt. Demnach habe der Schütze zwei Mal aus kurzer Distanz auf den Mann gefeuert.

Die Polizei hat ein Zelt als Sichtschutz aufgebaut.

Foto: Paul Zinken/dpa

Mann in Berlin-Moabit erschossen - der Fall in Kürze:

Ein Mann ist am Freitagmittag gegen 12 Uhr im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit erschossen worden.

erschossen worden. Ein Radfahrer gilt als tatverdächtig. Eine Person wurde laut Staatsanwaltschaft festgenommen.

gilt als tatverdächtig. Eine Person wurde laut Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Berliner Polizei war mit 200 Beamten am Tatort und sichert Spuren am Tatort.

am Tatort und sichert am Tatort. Bei dem Opfer soll es sich laut einem Bericht um einen islamistischen Gefährder handeln.

handeln. Eine Obduktion soll weitere Aufschlüsse über die Umstände des Todes liefern.

soll weitere Aufschlüsse über die Umstände des Todes liefern. Der Kleine Tiergarten ist ein bekannter Drogenumschlagplatz und Treffpunkt von Dealern und Junkies.

und Treffpunkt von Dealern und Junkies. Eine Zeugin der Tat berichtete der Morgenpost, es habe sich um eine Art Hinrichtung gehandelt.

Foto: BM

Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften am Tatort an der Ecke Turmstraße/Stromstraße, darunter Taucher, die in in der Spree nach Hinweisen suchten. Gegen 15 Uhr seien bis zu 200 Kollegen im Einsatz gewesen.

Das im Umkreis von 20 Metern um den Tatort abgesperrte Gebiet sei unter anderem von einer Einsatzhundertschaft gesichert worden. Funkwagen von drei verschiedenen Abschnitten seien vor Ort gewesen. Auch ein Hubschrauber war in der Luft. Ein Einsatz in dieser Größe sei typisch für so einen Fall, so die Polizeisprecherin weiter.

Täter könnte Rad und Waffe in der Spree entsorgt haben

Auf der Spree war die Wasserschutzpolizei mit einem Boot im Einsatz. Taucher suchten in knapp 200 Meter Entfernung auf Höhe der Lessingbrücke den Grund des Flusses ab. Hier könnte der flüchtende Täter Rad und Waffe entsorgt haben. Eine Zeugin will beobachtet haben, wie die Beamten ein Bündel mit Kleidung aus dem Wasser bargen und an Land brachten.

Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen noch am Mittag. Oberstaatsanwalt Ralph Knispel war am Nachmittag vor Ort und sagte der Berliner Morgenpost: „Hier ist um 11.58 Uhr eine männliche Person im Kleinen Tiergarten getötet worden. Die Personalien dieser Person stehen noch nicht zweifelsfrei fest. Im Moment werden von der Polizei umfangreiche Maßnahmen durchgeführt.“ Dazu würden Zeugenvernehmungen und die Spurensicherung im Umfeld des Tatortes, aber auch an der Kleidung des Opfers gehören. „Das wird sich längere Zeit hinziehen.“

Im kleinen Tiergarten in Moabit ist am Mittag ein Mann erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Dazu Oberstaatsanwalt Ralph Knispel: pic.twitter.com/4eaUA0XH0y — Christian Latz (@ChrLatz) August 23, 2019

Gegen 19 Uhr erfolgte der Abtransport der Leiche, der nun in den späten Abend- oder Nachtstunden obduziert werden soll. Das solle letzte Aufschlüsse über die Todesumstände geben. Dass es sich um eine gezielte Tötung gehandelt hat, wollte der Oberstaatsanwalt jedoch nicht bestätigen. Dritte seien bei der Tat laut Knispel nicht in Gefahr gewesen.

Der Kleine Tiergarten ist ein bekannter Drogenumschlagplatz und Treffpunkt von Dealern und Süchtigen. Knispel ist Leiter der Abteilung für Kapitaldelikte und ermittelte auch immer wieder im Bereich der arabischen Clan-Kriminalität. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt. Ob es einen Zusammenhang gibt, blieb jedoch zunächst unklar.

An der Lessingbrücke ist die Polizei mit Tauchern im Einsatz, möglicherweise auf der Suche nach der Tatwaffe.

Foto: Christian Latz

Zeugin: „Als der Mann auf dem Boden lag, hat der Täter ein zweites Mal geschossen“

Maria R. (Name geändert) beobachtete die Tat laut eigenen Angaben von der Terrasse des Cafés "Alverde". Was sie schildert, klingt nach einer Hinrichtung. Demnach habe sich der Täter dem in Richtung Stromstraße laufenden Opfer von hinten auf dem Fahrrad genähert. Aus wenigen Metern Entfernung setzte er auf den nichts ahnenden Mann den Schuss ab, sagte die Zeugin der Berliner Morgenpost.

„Als der Mann auf dem Boden lag, hat er ein zweites Mal geschossen.“ Danach sei der Täter zurück auf sein Rad gesprungen und in die Richtung geflohen, aus der er kam, so R. Nach ihrer Beobachtung handele es sich bei dem Täter um einen nicht allzu großen Mann mit schulterlangen, dunklen Haaren.

Polizei mit recht detaillierten Tweet zum möglichen Tathergang

Die Staatsanwaltschaft hatte schon mittags die Ermittlungen übernommen. Dort beschränkte man sich in den Schilderungen auf das Nötigste. Dass es einen recht detaillierten Tweet zum möglichen Tathergang gab, den die Berliner Polizei schon am Mittag abgesetzt hatte, war der Staatsanwaltschaft offenbar nicht recht.

#Aktuell

Gegen 12 Uhr soll in #Moabit ein unbekannter Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Wir sind derzeit mit vielen Kolleg. vor Ort im Einsatz.

Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 23, 2019

Polizeieinsätze ist man im Zentrum Moabits gewöhnt

Den Moabitern dagegen war der Fall weitestgehend egal. Immer wieder sammelten sich ein paar Schaulustige rund um die Absperrungen. Sie zogen jedoch meist schnell wieder weiter. In der Grünanlage saßen jene, die auch sonst dort ihre Tage verbringen: Trinker, Drogenabhängige, Obdachlose.

Polizeieinsätze ist man hier im Zentrum Moabits gewöhnt. Fast täglich müssen die Einsatzkräfte in der Grünfläche anrücken. Mal wegen einer Schlägerei unter Trinkern, mal führen die Beamten Kontrollen wegen des grassierenden Drogenhandels durch. Ein Kapitalverbrechen wie am Freitag ist dort jedoch bislang die Ausnahme.

Interview: Oberstaatsanwalt Ralph Knispel: „Bei den arabischen Familien-Clans ist es fünf nach zwölf“