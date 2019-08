Blaulicht-Blog: Fahrzeug kollidiert an Bahnübergang mit Zug - Autofahrer tot

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 22. August 2019 in Berlin.

+++ Fahrzeug kollidiert an Bahnübergang mit Zug - Autofahrer tot +++

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto am Donnerstagmorgen auf einem Bahnübergang in Elsterwerda (Kreis Elbe-Elster) ist der Fahrer des Wagens ums Leben gekommen. Die Unfallursache und die Identität des Toten standen am Morgen noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Dresden-Neustadt und Berlin-Südkreuz wurde wegen des Unfalls gesperrt, wie einer Bahnsprecherin sagte. Die Züge werden über Falkenberg umgeleitet, der Halt in Elsterwerda entfiel. Fahrgäste müssen nach Bahnangaben mit Verspätungen von rund 30 Minuten rechnen.

+++ Autofahrer verletzt Fußgänger - Polizei sucht Zeugen +++

Die Polizei bittet im Fall einer Fahrerflucht Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Der Fahrer eines schwarzen Pkw fuhr am Sonntag, den 18. August, gegen 21.15 Uhr in der Friedrichshagener Straße in Köpenick beim Ausparken einen Fußgänger an und flüchtete. Hinweise sollen an den Verkehrsermittlungsdienst unter Tel. 4664–672800/801 gerichtet werden.

#Zeugengesucht

Am letzten Sonntag, den 18.8., gg. 21.15 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen PKW in der Friedrichshagener Straße in #Köpenick beim Ausparken einen Fußgänger an und flüchtete.



Hinweise bitte an unseren Verkehrsermittlungsdienst der #Dir6 unter 4664–672800/801.

^tsm pic.twitter.com/7JRsd6rNWl — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 22, 2019

+++ Staatsschutz ermittelt nach Beleidigungen und Schlägereien +++

Wegen zwei Vorfällen mit Beleidigungen und Körperverletzungen in Berlin ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz. In dem ersten Fall hatte ein 20-Jähriger zwei Männer in Treptow-Köpenick rassistisch beschimpft und sich mit ihnen geschlagen. Ein 16-Jähriger kam zu der Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle auf der Schönefelder Chaussee dazu und schlug ebenfalls die beiden Männer. Zeugen alarmierten die Polizei, die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden festgenommen. Die beschimpften Männer waren nicht mehr vor Ort. In dem anderen Fall fragten zwei Unbekannte zwei Männer in der Nacht zum Donnerstag nach ihrer Herkunft und beleidigten sie nach Polizeiangaben „fremdenfeindlich“. Die Opfer sollen angegeben haben, nicht aus Deutschland zu sein. Die mutmaßlichen Angreifer schlugen anschließend dem Duo in die Gesichter, bevor ein Dritter hinzukam und ebenfalls auf die Opfer einschlug. Die Angreifer flüchteten unerkannt.

+++ Verdacht auf Fahrraddiebstahl +++

Ein auffälliges Fahrzeug entdeckten zivile Beamte am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Puschkinallee in Alt-Treptow. Die Fenster waren mit Tüchern abgehängt. Bei genauerer Betrachtung staunten die Beamten nicht schlecht: Das Auto war bis unters Dach mit Fahrradrahmen beladen. Das Fahrzeug wurde geöffnet, die teilweise zerlegten Fahrräder begutachtet und dokumentiert. Anschließend wurden alle Teile in einen Transporter eingeladen und sichergestellt.

Alle 17 Minuten wird in Berlin ein Fahrrad gestohlen, insgesamt 30.000 im Jahr.