Blaulicht-Blog: Streit am Schlesischen Tor - Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 18. August.

+++ Streit am Schlesischen Tor - Verletzte +++

Zu einer Auseinandersetzungen zwischen Personen ist es gegen 1.20 Uhr am U-Bahnhof Schlesisches Tor in Kreuzberg gekommen. Nach Morgenpost-Informationen soll ein Beteiligter mit einer Bierflasche niedergeschlagen worden sein. Die Person blieb blutend auf der Fahrbahn der Skalitzer Straße liegen. Die Person soll eine schwere Kopfverletzung durch den Flaschenwurf erlitten haben. Es sollen drei Personen verletzt worden sein. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

+++ Mehrere Autos brennen in der Nacht +++

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Einsätzen ausgerückt, um brennende Autos zu löschen. In Hohenschönhausen (Lichtenberg) stand auf einem Parkplatz in der Prendener Straße am späten Sonnabendabend ein Pkw in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeuges verhindert werden.

Auf einem Parkplatz in der Prendener Straße in Hohenschönhausen musste die Feuerwehr einen Autobrand löschen. Foto: Peise

In der Brusebergstraße in Reinickendorf standen in der Nacht zwei PKW in Flammen. Foto: Peise

Am Rodeliusplatz in Lichtenberg brannten vier Pkw. Foto: Peise



In der Brusebergstraße in Reinickendorf brannten zwei PKW aus. Am Rodeliusplatz in Lichtenberg fand die Feuerwehr vier brennende Pkw vor. Zwei Autos brannten aus. Die beiden anderen wurden erheblich beschädigt. In allen Fällen geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus.