Leiche in Berlin-Wilmersdorf gefunden - Tötungsdelikt vermutet

Die Leiche eines Mannes wurde an der Halenseestraße neben einer Bahntrasse entdeckt. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.

Halenseestraße Leiche in Wilmersdorf gefunden - Mordkommission ermittelt

Berlin. Nach dem Fund eines toten Mannes in Berlin-Wilmersdorf ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Die Leiche habe an der Halenseestraße neben einer Bahntrasse gelegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend der Berliner Morgenpost.

Der Bereich um den Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt.

Foto: Thomas Peise

Details nannte die Sprecherin zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Bis in die Nacht hinein sicherten Ermittler der 1. Mordkommission Spuren in der Grünanlage. Man stelle sich auf eine lange Nacht ein, hieß es am Mittwochabend seitens der Polizei. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Spaziergänger hatten die Leiche nach Morgenpost-Informationen gegen 20.35 Uhr entdeckt und die Polizei gerufen. Der Fundort befindet sich zwischen Funkturm und Kurfürstendamm. Schräg gegenüber befindet sich das Großbordell Artemis.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Einsatz. In der Halenseestr. soll es zu einem Tötungsdelikt gekommen sein. Unsere #Moko ist bereits alarmiert. Für Medienauskünfte steht unsere Pressestelle vor Ort zur Verfügung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 7, 2019