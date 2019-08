Bei einem Unfall in Neukölln ist eine Person schwer verletzt worden.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 6. August.

+++ Fußgänger bei Unfall auf die Straße geschleudert +++

Berlin. Am U- und S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln hat sich in der Nacht zu Dienstag ein schwerer Unfall ereignet Beim Überqueren der Fahrbahn wurde gegen 2 Uhr eine Person von einem Auto erfasst, gegen die Frontscheibe und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Über Art und schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Die genauen Umstände ermittelt die Polizei.