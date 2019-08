Zwölfjähriger Junge wieder aufgetaucht

Die Freiburger Polizei hatte nach einem Jungen gefahndet, der sich in Berlin aufhalten könnte. Nun tauchte er in Osteuropa auf.

Berlin. Der zwölfjährige Junge, nach dem die Freiburger Polizei gefahndet hatte und der in Berlin vermutet worden war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Freiburger Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, sei der Junge bei einer Polizeikontrolle im osteuropäischen Ausland aufgefallen.

"Er wurde in Obhut genommen und wird in den nächsten Stunden an die Eltern überstellt. Er ist nach derzeitigem Kenntnisstand wohlauf und war selbständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln an sein Reiseziel gelangt", hieß es von der Polizei weiter.

Der Fahndungsaufruf war am Montagnachmittag veröffentlich worden.