Köpenick: Unbekannte wollten Regenbogen-Fahne an Rathaus anzünden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 28. Juli.

+++ Jugendliche wollten Regenbogenfahne am Köpenicker Rathaus anzünden +++

Zwei unbekannte Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag versucht, eine Regenbogenfahne am Köpenicker Rathaus anzuzünden. Nach Angaben von Zeugen sei einer der beiden Unbekannten gegen 0.30 Uhr den Fahnenmast vor dem Rathaus hinaufgeklettert, wie die Polizei mitteilte. Er habe dann mehrfach versucht, die gehisste Regenbogenfahne zu entzünden. Der zweite Unbekannte hatte ihm zuvor beim Erklimmen des Mastes geholfen. An der Fahne entstand lediglich ein kleines Brandloch. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Die Zeugen filmten die Tat und stellten das Video der Polizei zur Verfügung. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund dauern an.

+++ Kellerbrand in Friedrichshain - 40 Feuerwehrleute im Einsatz +++

In dem Keller eines Wohnhauses an der Seumestraße in Friedrichshain ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Es komme zu erheblicher Rauchentwicklung, sagte ein Feuerwehrsprecher. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort oder auf der Anfahrt. Nähere Details zu dem Feuer lagen zunächst nicht vor.

#Brand in #Friedrichshain

In einem Keller in der Seume_Straße brennt es mit einer starken Rauchentwicklung in die Treppenhäuser. Wir sind mit 40 Kräften vor Ort. Update folgt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 28, 2019

+++ Rettungswagen stößt mit Smart zusammen - Schwangere verletzt +++

Bei einem Unfall am Sonnabendmittag in Reinickendorf sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Rettungswagen gegen 12 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Lindauer Allee unterwegs. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Smart eines 30-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Kleinwagen gegen einen geparkten Renault geschleudert. Der 30-Jährige und seine 25 Jahre alte schwangere Ehefrau wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Rettungswagens, der anschließend zur Auslesung des Unfalldatenspeichers beschlagnahmt wurde, blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich über zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

+++ Zwei Gruppen werfen mit Flaschen aufeinander - 29-Jähriger stürzt Treppe hinunter +++

Bei einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Gruppen an der Revaler Straße in Friedrichshain ist am Sonnabendvormittag ein 29-Jähriger eine Treppe hinutergestürzt. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 9 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer etwa sieben- und einer etwa 15-köpfigen Gruppe gekommen. Dabei bewarfen sich die Beteiligten zunächst mit Glasflaschen, bevor der 29-Jährige die etwa 20-stufige Treppe zwischen zwei Imbissständen hinabstürzte. Polizisten konnten sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren noch vor Ort festnehmen. Sie mussten sich anschließend in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen unterziehen. Anschließend konnten sie ihren Weg fortsetzen. Die anderen Beteiligten konnten unerkannt fliehen. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Homophobe Pöbeleien: 19-Jähriger beleidigt andere Fahrgäste +++

Ein betrunkener 19-Jähriger hat am Sonnabendabend in einem Zug der U-Bahnlinie U3 in Charlottenburg mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann zunächst mehrfach zwei unbekannt gebliebene Männer homophob beleidigt, die T-Shirts mit Regenbogenflaggen trugen. Eine 72-Jährige hatte den 19-Jährigen daraufhin aufgefordert, das zu unterlassen, woraufhin er auch sie beleidigte. Nachdem die beiden Männer die Bahn verlassen hatte, bepöbelte der 19-Jährige andere Fahrgäste. Er beleidigte und bedrohte sie und gab volksverhetzende Äußerungen von sich. Als die Zeugen schließlich die Polizei verständigt hatten und gemeinsam mit der ebenfalls alkoholisierten 61 Jahre alten Mutter des 19-Jährigen die Bahn verließen, fuhr dieser weiter. Seine Mutter nannte den Polizisten jedoch seinen Namen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung dauern an.