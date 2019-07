Clan-Männer bauen bei Flucht vor der Polizei Unfall

Berlin.. Ein Auto, voll besetzt mit Männern und Jugendlichen, die dem Umfeld einer bekannten Berliner Großfamilie zugerechnet werden, ist am Donnerstag mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Sicherheitskreisen.

Vier Insassen konnten fliehen

Der Fahrer baute auf seiner Flucht einen Unfall und setzte den Wagen gegen eine Ampel an der Germaniastraße in Tempelhof. Vier Insassen flüchteten nach dem Unfall über eine Gartenanlage und konnten der Polizei so entkommen. Einen fünften Insassen konnte die Polizei fassen. Er ist 15 Jahre alt.

Was der Grund für die Kontrolle war und warum der Fahrer flüchtete, ist zur Stunde noch unklar. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage zunächst nur den Einsatz.