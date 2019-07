Blaulicht-Blog: Mann setzt sich aus Versehen selbst in Brand

Beamte untersuchen den Tatort in der Hoeppnerstraße in Tempelhof.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 15. Juli.

+++ Mann setzt sich aus Versehen selbst in Brand +++

In der Nacht zu Montag beobachteten Anwohner, wie ein Mann an einem Hauseingang in der Hoeppnerstraße in Tempelhof offenbar etwas in Brand setzen wollte. Plötzlich soll es eine Stichflamme gegeben haben und die Person stand selbst in Flammen. Der Mann soll dann vom Haus weggerannt sein, streifte sich noch seine brennende Jacke und Oberteil ab und verschwand oberkörperfrei in Richtung Werner-Voß-Damm. Während der Flucht verlor der Mann auch ein Smartphone, das durch die Kriminalpolizei gesichert werden konnte. Die brennende Kleidung beschädigte einen geparkten Kleinwagen. Anwohner berichteten, dass es an diesem Aufgang häufig Probleme mit den dort lebenden Mietern geben soll. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Schwerer Unfall: Motorradfahrer und Sozia verletzt +++

Gegen 22 Uhr kam es in der Nacht zu Montag an der Elsenstraße Ecke Puschkinallee in Alt-Treptow zu einem schweren Unfall zwischen einem Mercedes Vito und einem Motorrad. Der 28 Jahre alte Motorradfahrer und seine 24 Jahre alte Sozia stürzten und mussten vor Ort von Notfallsanitätern und Notärzten erstversorgt werden. Anschließend wurden beide in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der 41 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Beamten der Direktion 6 ermitteln zur Unfallursache. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Elsenstraße in Richtung Treptower Park.

Rettungssantitäter und die Polizei am Unfallort in Alt-Treptow.

Foto: Morris Pudwell

+++ Unfallreiches Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind bei Verkehrsunfällen in Brandenburg 98 Menschen verletzt worden. Ums Leben gekommen sei dabei aber niemand, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei in Potsdam am Montag. Insgesamt zählte die Polizei von Freitag bis Sonntag 477 Unfälle, bei 73 davon wurden Menschen verletzt.