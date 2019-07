Blaulicht-Blog: Wohnungsbrand in Neukölln - Zwei Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 6. Juli.

+++ Wohnungsbrand in Neukölln - Zwei Verletzte +++

Bei einem Wohnungsbrand gegen 3.30 Uhr in Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand brach in der Nacht zum Sonnabend in der Boddinstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person aus der Brandwohnung konnte sich selbstständig retten. Die Rettungskräfte brachten 13 Menschen in Sicherheit. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus. Es wurden auch 2 Katzen und ein Hase in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr bekam den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, trotzdem brannte die Wohnung vollständig aus. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

+++Straßenbahn entgleist +++

Eine Straßenbahn der Linie M1 ist auf der Friedrich-Engels-Straße in Pankow an einer Weiche aus den Gleisen gesprungen. Techniker der BVG hoben die Bahn mit einem Schwerlastkran wieder auf den Gleiskörper.

Eine Tram entgleiste in Pankow.

Foto: Peise

+++ Feuerwehr löscht Balkonbrand +++

In der Krumme Straße in Charlottenburg hat es in der Nacht zu Sonnabend auf einem Balkon in der vierten Etage eines Wohnhauses gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Morgenpost-Informationen wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

In Charlottenburg brannte es auf einem Balkon.

Foto: Peise

+++ Bars und Casinos durchsucht +++

Die Polizei und der Zoll haben am späten Freitagabend in der Frankfurter Allee in Lichtenberg mehrere Bars und Casinos begangen. Die anwesenden Personen wurden kontrolliert. Ob etwas gefunden bzw. beschlagnahmt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei und der Zoll durchsuchten Bars und Casinos.

Foto: Peise

+++ Erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe in Brandenburg gezählt +++

Brandenburgs Polizei hat 2018 erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe registriert als im Jahr zuvor. Wie das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD im Landtag mitteilt, gab es im Vorjahr 387 Straftaten mit Messern und anderen Stichwaffen. Das waren 17 Fälle weniger als 2017. Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen - 54,4 Prozent – waren Deutsche. Der Anteil der Ausländer in dieser Rubrik der Kriminalitätsstatistik hat sich in den beiden Berichtsjahren von 43,9 Prozent auf 45,6 Prozent leicht erhöht.