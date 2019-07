In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 5. Juli.

+++ Kabeldiebstahl in Adlershof - S-Bahn-Verkehr eingeschränkt +++

Wegen eines Kabeldiebstahls in Adlershof kommt es dort zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Auf den Linien S45, S46 und S47 gibt es Verspätungen und teilweise auch Ausfälle, wie die Bahn am Freitagmorgen mitteilte. Die Linien S8 und S9 verkehren demnach Richtung Süden nur bis Schöneweide. Die S85 fällt komplett aus.

+++ Kleintransporter in Lichtenrade ausgebrannt +++

Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Freitag in Lichtenrade ausgebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin sagte. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen demnach gegen 0.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr.

+++ Große Verkehrskontrolle unter der Siegessäule +++

Eine große Verkehrskontrolle ist am Donnerstagabend unterhalb der Siegessäule durchgeführt worden. In der Zeit von 21.30 Uhr bis 1 Uhr wurden durch die Polizei, Zoll und das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Taxis, Uber-Fahrzeuge, Pkws, Kleintransporter, aber auch Radfahrer und E-Roller-Fahrer kontrolliert. Nach Informationen der Berliner Morgenpost kam es zu einigen Verstößen. Ein E-Roller-Fahrer und eine Radfahrerin sollen unter Alkoholeinfluss gefahren sein.

Bei der Verkehrskontrolle wurde auch ein E-Roller-Fahrer kontrolliert.

Foto: Peise

+++Betrunkene Radfahrerin gefunden +++

Ein Radfahrer hat am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr eine Radfahrerin vorgefunden, die in der Wallensteinstraße Ecke Neuen Feldweg in Friedrichsfelde lag. Der Mann alarmierte Polizei und Feuerwehr. Ein Notarzt stellte fest, dass die Frau betrunken war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Außerdem stellten sie eine Flasche hochprozentigen Alkohol sicher.