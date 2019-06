Mauerdenkmal in Tiergarten wohl von Lkw gerammt

Am Freitagabend wurde das Denkmal für die Opfer der Berliner Mauer auf der Straße des 17. Juni in Mitte schwer beschädigt. Polizei und Feuerwehr mussten es per Hand abtragen. Das Denkmal in Tiergarten wurde vermutlich von einem Transporter oder einem Lkw gerammt. Dieser Streckenabschnitt der Straße des 17. Juni war zum Zeitpunkt des Unfall gesperrt, da dort am Sonnabend eine Großveranstaltung stattfindet. Lediglich Getränkestände sind dort am Straßenrand abgestellt.

Denkmal drohte einzustürzen

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte ein Sicherheitsmitarbeiter das zerstörte Mahnmal gegen 21 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vom Abschnitt 34 räumten die Überreste weg, das das Denkmal drohte einzustürzen. Zudem sicherten sie die Gedenktafel mit der Aufschrift „Den Opfern der Mauer 13. August 1961“. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 hat die Ermittlungen zu der abendlichen Verkehrsunfallflucht in Tiergarten übernommen.