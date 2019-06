Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain: Polizisten mit Farbbeuteln attackiert

Erneut sind Polizeikräfte in der Rigaer Straße in Friedrichshain mit Farbbeuteln beworfen worden. Ein Gruppenwagen wurde an der Ecke Liebigstraße von zwei Farbbeuteln an der Frontscheibe getroffen. Auch mehrere Privat-Pkw wurden durch die Farbbeutel beschädigt.

Auch andere Pkw bekamen Farbbeutel ab.

Foto: Peise

Ein Polizeihubschrauber kreiste 30 Minuten über der Rigaer Straße. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden keine Personen festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

Polizisten während ihres Einsatzes in der Rigaer Straße

Foto: Thomas Peise

Benjamin Jendro: „Sinnfreie Aktionen“

“Mir fehlt nach wie vor jedes Körnchen Verständnis für diese vollkommen sinnfreien Aktionen - Unsere Kollegen werden diffamiert, ihnen wird Hetzjagd vorgeworfen und zahlreiche Fahrzeuge werden beschädigt, weil sie es auch nur im Ansatz wagen, eine Straße in Berlin aufzusuchen“, teilte Benjamin Jendro, der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GDP, beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.