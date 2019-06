Razzia in Berlin: Polizei stellt in Shisha-Bars Drogen und Waffen sicher

Bei einer Razzia in Berlin-Neukölln wurden Drogen und Waffen sichergestellt.

Shisha-Bar Razzia in Neukölln: Kiloweise Drogen und Waffen gefunden

Berlin. Wieder eine Razzia in Neukölln: Die Berliner Polizei (Abschnitt 55), das Ordnungsamt, das Finanzamt und die Gewerbeaufsicht haben seit Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen Kontrollen in Sisha-Bars und Cafés durchgeführt.

Razzia in Neukölln: Kiloweise Drogen sichergestellt

In einem Geschäft in der Tellstraße wurden unverzollter Shishatabak festgestellt und beschlagnahmt. Einen größeren Fund machten die Beamten im Café Maybach am Maybachufer. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden kiloweise Drogen, darunter Marihuana und Kokain, sichergestellt. Auch Waffen, unter anderem nicht zugelassene Butterfly-Messer, wurden gefunden.

Die Drogen waren in Kisten im und außerhalb des Cafés gelagert. Nach ersten Informationen könnte es sich um die bislang größte Menge sichergestellter Betäubungsmittel seit Beginn des erhöhten Kontrolldrucks handeln. Auch zwei Drogenspürhunde waren im Einsatz.

Gold in Tresor von Shisha-Bar gefunden

In einem Tresor im Geschäft sollen sich dazu eine nicht unerhebliche Menge Geld und Gold befunden haben. Den Fahndern gelang es zudem, drei Männer festzunehmen.

Im Anschluss wurde das Café geschlossen und versiegelt. Ein Staatsanwalt und ein Richter wurden in der Nacht für diverse Beschlüsse kontaktiert, die dann auch durchgesetzt wurden.

Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) kommentierte am Vormittag den Einsatz: „Wir sehen, dass sich Hartnäckigkeit auszahlt und wir nie mit leeren Taschen nach Hause gehen. Jedes von der Straße geholte Gramm illegaler Substanzen und jede einkassierte Waffe rechtfertigen diese Einsätze.“

Immer wieder neue Razzien gegen kriminelle Familienclans

Seit mehreren Monaten vergeht in Berlin kaum eine Woche, in der die Polizei nicht mindestens einmal allein oder in Zusammenarbeit mit dem Zoll und den Ordnungsämtern mit immer neuen Razzien vor allem gegen kriminelle Familienclans vorgeht.

Es ist eine Politik der kleinen Nadelstiche, die die Hauptstadtpolizei im Verbund mit Behörden praktiziert. Der Aufwand ist immens, der Erfolg scheint oberflächlich betrachtet oftmals gering. Aber die kriminelle Szene der Stadt ist in Bewegung. Ständige Durchsuchungen stören den reibungslosen Ablauf der Geschäfte, die häufige Präsenz der Polizei kratzt am Image der Clans als unantastbare Herren der Kieze und des kriminellen Milieus.

Man wolle den zumeist arabisch-stämmigen Großfamilien „so viel Ärger und Angst wie möglich bereiten“, hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Rande eines solchen Einsatzes vor einigen Wochen gesagt. Notfalls werde man 1000 Razzien durchführen, hieß es dazu aus Sicherheitskreisen.

