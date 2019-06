Nackt in Atelier in Friedenau - Polizist schießt auf Einbrecher

SEK-Einsatz in Friedenau: Am Montagabend hat ein nackter Mann, der vermutlich verwirrt war, in der Eschenstraße ein Kellerfenster eingeschlagen und ist in ein Maleratelier geklettert. Ein Zeuge alarmierte gegen 19.20 Uhr die Polizei.

Das SEK kam auch mit einem Hund zum Einsatzort

Foto: Thomas Peise

Nackter Mann droht mit Messer: Schussabgabe

Die Polizisten wollten den Einbrecher herausholen, doch er leistete Widerstand. Der nackte Mann riss sich los und lief in einen anderen Raum. Dort nahm er ein Messer aus dem Regal und lief auf die Beamten zu. Wie die Polizei mitteilte, kam er der Aufforderung, das Messer fallen zu lassen nicht nach. Ein Beamter gab einen Schuss ab, der den 24-Jährigen aber nicht traf.

Der Mann wurde von einer Ärztin untersucht.

Foto: Thomas Peise

SEK überwältigt Mann mit Taser

Erst angeforderte Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann mithilfe eines Tasers überwältigen und festnehmen. Der 24-Jährige wurde von einer Ärztin untersucht und danach in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.