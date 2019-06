Blaulicht-Blog: Müll brennt bei BSR an der Gradestraße

+++ Müll brennt bei BSR an der Gradestraße +++

Auf dem Recyclinghof der BSR an der Gradestraße sind am Sonntagabend offenbar große Mengen Haus- und Sperrmüll in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der BSR rief gegen 21.45 Uhr die Feuerwehr. Die Rauch- und Geruchsentwicklung bei dem Feuer im Ortsteil Britz war in großen Teilen Neuköllns wahrnehmbar. Die Feuerwehr war mit sechs Staffeln und ungefähr 70 Kräften am Einsatzort. Auch der neue Einsatzleitwagen der Feuerwehr rückte an. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar.