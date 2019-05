16-jährige Jugendliche aus Kleingartenkolonie verschleppt

Ein Mädchen wurde am Dienstag entführt. Die Polizei durchsuchte Wohnungen in Charlottenburg - und nahm eine 17-Jährige in Gewahrsam.

Seit Dienstagabend ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Freiheitsberaubung. Bei dem Opfer handelt es sich um ein 16-jähriges Mädchen. Gegen 20.45 Uhr riefen Freunde der Jugendlichen die Polizei zu der Gartenkolonie „Vor den Toren“ an der Bernauer Straße in Tegel. Sie gaben gegenüber den Beamten an, dass zwei jugendliche Frauen und zwei junge Männer auf das Gartengrundstück gekommen seien und die 16-Jährige gegen ihren Willen dort weggeführt haben sollen.

17-Jährige nach Entführung in Polizeigewahrsam

Nach Polizeiangaben ermittelten die Polizisten die Namen und Anschriften von zwei 17-jährigen Frauen und einem 18-Jährigen. Der zweite tatverdächtige Mann ist noch unbekannt. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft durchsuchten mit richterlichen Beschlüssen die Anschriften der mutmaßlichen Täterinnen und Täter in Charlottenburg, ohne aber die verschwundene Jugendliche zu finden. Eine 17 Jahre alte Jugendliche wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr meldete sich die verschwundene 16-Jährige per Telefon bei der Polizei. Nach einer Befragung wurde sie ihren Eltern übergeben. Wo sie die Nacht verbrachte ist noch unklar.

Nach einem vierten Mann wird gefahndet

Die Festgenommene wurde am Mittwochvormittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Nach dem noch unbekannten vierten Täter wird gefahndet. Die weiteren Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung führt das zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.