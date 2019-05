Toter Mann im Nordhafen - Fünf Männer festgenommen

Der Park am Nordhafen vor der Kulisse

Unterhalb der Nordhafenbrücke in Mitte ist am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr eine Person entdeckt worden, die leblos im Wasser trieb. Herbeigerufene Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bargen den Toten. Der unbekannte Mann wies Verletzungen auf. Ein Tötungsdelikt konnte daher nicht ausgeschlossen werden, so dass eine Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen übernahm.

Toter soll Obdachloser sein

In der Nähe des Fundortes des Toten, bei dem es sich laut Polizei mit einiger Sicherheit um einen 64 Jahre alten Obdachlosen handelt, wurden am Abend fünf Männer vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 40 bis 50 Jahren sind der Polizei zufolge ebenfalls dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Am Mittwochvormittag wurde eine Obduktion durchgeführt. Im Ergebnis der Ermittlungen der 8. Mordkommission sollen die Tatverdächtigen noch am Mittwoch wegen Körperverletzung mit Todesfolge dem Haftrichter vorgeführt werden.