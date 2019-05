Vermisstes Mädchen aus Potsdam konnte sich selbst befreien - Mann festgenommen

In Potsdam ist ein vermisstes Mädchen nach einem Tag wieder aufgetaucht. Es wurde offenbar festgehalten (Archivbild).

Potsdam. Der Fall eines sechsjährigen Mädchens aus Potsdam, das beim Einkaufen verschwand, wird immer dramatischer. Das Mädchen wurde offenbar über Nacht festgehalten und konnte sich selbst befreien. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, Markus Nolte, bestätigte der Berliner Morgenpost am Montag die Festnahme eines Mannes. Die Behörde ermittle zudem wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Untersuchung der Sechsjährigen hatte ergeben, dass das Mädchen verletzt wurde.

Die Sechsjährige war am Sonnabend beim Einkaufen mit ihrem Vater verschwunden. Eine Polizistin entdeckte das Mädchen schließlich mehr als 20 Stunden später auf der Hertha-Thiele-Straße im Stadtteil Drewitz weinend vor einem Haus – gut 900 Meter entfernt vom Ort, an dem sie zuletzt geschehen worden war.

Wie die „Märkische Allgemeine“ zuerst berichtete, soll das Mädchen offenbar festgehalten und missbraucht worden sein. Die Sechsjährige konnte sich aus dem Haus aber selbst befreien. Das Mädchen soll sich aus der Wohnung geschlichen und die Tür offen gelassen haben. Aufgrund der Beschreibung des Mädchens konnten die Beamten später einen 58-jährigen Deutschen festnehmen. Am Montag beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft für den Mann.

Potsdam: Mädchen verschwand plötzlich beim Einkaufen

Der Fall bewegt Potsdam. Denn das vietnamesische Mädchen war mit ihrem Vater und zwei Geschwistern am Sonnabend in einem großen Möbelhaus unterwegs, als es ganz plötzlich verschwand. Der Vater hatte seine Tochter nach dem Verlassen des Marktes offenbar nur kurz aus den Augen verloren. Zunächst suchte er noch alleine und später mit Bekannten nach der Sechsjährigen.

Am frühen Abend schaltete die Familie dann die Polizei ein, die die Lage aufgrund der Umstände des Verschwindens als sehr ernst einschätze und schnell alle verfügbaren Kräfte mobilisierte, um das Mädchen zu finden. Gemeinsam mit der Feuerwehr durchkämmten die Polizisten den Möbelmarkt. Während Suchtrupps mit Hunden am Boden das Gebiet um den Möbelmarkt in Drewitz absuchten, unterstützte ein Hubschrauber die Suche aus der Luft.

Am Abend wurden mit Hunden nach dem Mädchen gesucht.

Foto: Morris Pudwell

Am Sonntag verschärfte die Polizei die Suchmaßnahmen noch einmal. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei wurde aus dem Wochenende geholt und zusätzlich auf die Straße geschickt. Auch Polizeidrohnen waren im Einsatz. Der Suchradius wurde noch einmal erweitert. Den vielen Einsatzkräften auf der Straße war es dann schließlich zu verdanken, dass die Sechsjährige am Sonntag, mehr als 22 Stunden nach ihrem Verschwinden und gut 900 Meter von dem Ort entfernt, an dem sie zuletzt gesehen worden war, von einer Polizistin vor einem Plattenbau entdeckt wurde.

Der Mann konnte „aus persönlichen Gründen“ noch nicht vernommen werden, hieß es am Montag. Was damit gemeint ist, ließ Nolte offen. Neben dem Missbrauchsvorwurf werden auch wegen Freiheitsberaubung ermittelt. Zu dem Verdächtigen sagen die Ermittler nicht mehr. Wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet, wurde der Mann nur wenige Straßen entfernt von dem Ort, wo das Kind verschwunden war, festgenommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sei abgeführt worden, das hätten Nachbarn in Drewitz bestätigt.

In 99 Prozent der Fälle tauchen vermisste Kinder wieder auf

Dass Kinder und Jugendliche verschwinden und als vermisst gemeldet werden, ist nicht selten: laut einer privaten Hilfsorganisation 60 000 Mal im Jahr. Glücklicherweise tauchten sie in mehr als 99 Prozent aller Fälle wohlbehalten wieder auf, heißt es auf der Homepage der „Initiative vermisste Kinder“.

