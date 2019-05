Vermisste Sechsjährige aus Potsdam wieder da - Polizisten erkannten sie

Die sechsjährige Tuong An N. wurde seit Sonnabendnachmittag vermisst. Das Mädchen ist wieder da

Potsdam. Polizisten haben die vermisste sechsjährige Tuong An N. wiedergefunden. Das sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt am Sonntag vor Journalisten. Das Mädchen war von Beamten auf einer Straße wiedererkannt worden. Die Beamten sprachen das Mädchen an und nahmen es mit. Zur Stunde werde das Mädchen untersucht. Unklar ist, wo das Mädchen die Nacht verbrachte. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Suchaktion wurde am Sonntag ausgebreitet

Auch am Sonntag ging die Suche nach dem Mädchen weiter. Die Polizei hatte das Suchgebiet auf Potsdam Drewitz ausgeweitet. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass neben Hunden auch eine Polizeidrohne im Einsatz sei. Auch eine Hundertschaft sei zur Unterstützung hinzugezogen worden.

Die sechsjährige wurde Sonnabend das letzte Mal gegen 15.30 Uhr von ihrem Vater gesehen. Er war mit drei weiteren Kindern, davon zwei im Kleinkindalter, im Porta-Möbelmarkt in Drewitz. Dort wollten sie zusammen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoß ein.

Mädchen fuhr allein mit dem Fahrstuhl

Laut des Vaters war die 6-Jährige jedoch vorgelaufen und fuhr, ohne auf die anderen zu warten, allein mit dem Fahrstuhl nach unten. Der Vater sah die Sechsjährige noch aus dem Fahrstuhl steigen und aus dem Ausgang gehen. Sie lief in Richtung „Möbel Boss“. Danach verlor er sie aus den Augen. Er lief mit den anderen Kindern hinterher, konnte sie aber nicht mehr sehen. Auch eine Suche mit Bekannten blieb erfolglos. Am Abend gab eine Bekannte eine Vermisstenanzeige der Polizei auf.

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Die Beamten leiteten eine Suche mit Hunden und einem Hubschrauber in der Umgebung des Möbelmarktes ein. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Markt ebenfalls nochmal durchsucht. Alle Suchmaßnahmen blieben jedoch bisher erfolglos.