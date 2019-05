Mehrere Aktivisten haben am Freitag ein leerstehendes Haus in Friedenau besetzt.

Polizeieinsatz Aktivisten „besetzen“ Haus in Friedenau

Berlin. Rund ein Dutzend Aktivisten haben am Freitag ein leerstehendes Haus in Friedenau besetzt. Die Gruppe, die sich „Flora Nachtigall“ nennt, verschaffte sich Zutritt zu einem Haus an der Stubenrauchstraße/ Ecke Odenwaldstraße.

Man habe das Haus „in Obhut“ genommen, teilten die Besetzer schriftlich mit. „Wir wollen damit auf die über 13 Jahre Leerstand und Verfall des Hauses aufmerksam machen“. Es sei völlig unverständlich, warum 16 Wohnungen in bester Lage leerstehen würden, hieß es von der Aktivisten, die unter anderen ein Sachverständigen-Gutachten fordern, das die Höhe der Kosten einer Instandsetzung des Hauses errechnen soll.

Strafermittlungsverfahren eingeleitet

Laut Polizei verlief die ganze Aktion friedlich. Die Aktivisten hätten zum Teil von selbst oder nach Aufforderung das Haus verlassen. Die Polizei hat Strafermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Versammlungsfreiheit und wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Im Gegensatz zu den Aktivisten spricht die Behörde nicht von einer Besetzung. Das sei im strafrechtlichen Sinne nur der Fall, wenn die Menschen erkennbar vorgehabt hätten, länger zu bleiben. Doch statt Schlafsäcken hatten die Aktivisten Transparente dabei.