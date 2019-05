Fahndung: Frauenärztin aus Friedrichshagen verschwunden

Seit drei Tagen wird die 55 Jahre alte Frauenärztin Britta Leistenschneider vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei nach der Frau. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ die Ärztin am vergangenen Dienstag, 14. Mai, letztmalig ihre Wohnung an der Bölschestraße in Friedrichshagen. Wie die Polizei mitteilte, ist sie mit ihrem roten Cabrio, einem Mini Cooper, unterwegs. Das Auto hat ein schwarzes Faltdach und das Kennzeichen B - BL 2463. Die Frau wird von der Polizei wie folgt beschrieben.

cirka 170 Zentimeter groß

schlanke Figur

braune, schulterlange Haare

trägt eine Brille

hat möglicherweise eine rote Handtasche dabei.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat die Vermisste oder auch ihr Auto seit dem vergangenen Dienstag, 14. Mai, gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort ihres Autos machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 6 unter der Telefonnummer 4664 - 671 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Frauenärztin mit einer eigenen Praxis für Privatpatientinnen geriet nach Informationen der Berliner Morgenpost vor etwa acht Jahren in das Visier von Abtreibungsgegnern. Das Ermittlungsverfahren nach einer gegen sie gerichteten Strafanzeige wurde von der Berliner Staatsanwaltschaft aber eingestellt.