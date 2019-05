Blaulicht-Blog: Mann in Görlitzer Park niedergestochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 10. Mai.

+++ Mann in Görlitzer Park niedergestochen - Täter flüchtig +++

Bei der Spurensicherung wurde das Tatmesser gefunden.

Foto: Thomas Peise

Ein junger Mann ist im Görlitzer Park in Kreuzberg von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Zunächst habe der spätere Täter den 22-Jährigen aufgefordert, den Park zu verlassen, teilte die Polizei mit. Der junge Mann kam der Aufforderung in der Nacht zu Freitag nicht nach und der Unbekannte ging zunächst weg. Später kehrte der Täter aber in den Park zurück und griff den 22-Jährigen mit einem Messer an. Der junge Mann erlitt Verletzungen an der Wade und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Der Görlitzer Park gilt seit Jahren „Problem-Park“, unter anderem ist er wegen des offenen Drogenhandels in Verruf geraten.

+++ Auto in Lichtenberg steht in Flammen +++

Ein Auto steht in Lichtenberg in Flammen.

Foto: Thomas Peise

Ein abgestelltes Auto ist in der Nacht zu Freitag in Lichtenberg in Flammen aufgegangen. Gegen 3 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand aus, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei nach ersten Informationen vollständig zerstört. Ob Brandstifter das Feuer legten, war zunächst unklar.

+++ Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt +++

Bei Schüssen in einem Lokal in Schöneberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll es am Tatort, eine Teestube in der Kurfürstenstraße, einen Streit gegeben haben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ein weiterer Mann wurde von einem Streifschuss getroffen. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die beiden Verdächtigen sollen nach der Tat am späten Donnerstagabend mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei nahm einen Verdächtigen später fest. Ob es sich dabei um einen der Täter handele oder er lediglich der Fahrzeughalter sei, werde noch geprüft, hieß es am Freitagmorgen.

In der Kurfürstenstraße hat es am Donnerstagabend eine Schießerei gegeben.

Foto: Thomas Peise

