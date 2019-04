Blaulicht-Blog: Mann schießt vom Balkon: Großeinsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 29. April.



+++ Schüsse aus Wohnung in Spandau: Festnahme +++

In Spandau ist es am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Mann hatte offenbar Schüsse aus seiner Wohnung an der Charlottenburger Chaussee Schüsse abgefeuert. „Mit was für einer Waffe der Mann geschossen hat, können wir noch nicht sagen“, betonte ein Sprecher der Berliner Polizei am späten Abend. Der Mann wurde festgenommen und abgeführt.



+++ Ein Toter bei Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg +++

Bei einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Sonntagabend in der Rudolf-Schwarz-Straße ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus entdeckten Feuerwehrleute die leblose Person. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Erdgeschosswohnung. Wie es zu dem Feuer kam, war noch nicht klar.





+++ Restaurant in Mitte überfallen: Geld und Parfum geklaut +++

Geld und Parfüm hat ein Unbekannter am frühen Montagmorgen bei einem Überfall auf ein Restaurant in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin erbeutet. Eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin zählte im hinteren Bereich des Restaurants die Einnahmen, als der Täter sie zu Boden drückte, wie die Polizei mitteilte. Er klaute die Einnahmen sowie zwei Parfümflaschen. Die Mitarbeiterin blieb demnach unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.