In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 18. April.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Autos in Flammen - Brandserie in Hellersdorf

+++ Brandserie in Hellersdorf +++

In der Nacht zu Donnerstag ist die Feuerwehr zu einem großen Einsatz nach Hellersdorf ausgerückt. Dort brannten vier Fahrzeuge. Zeugen sollen den ersten brennenden Wagen gegen 23.30 Uhr in der Etkar-Andre-Straße entdeckt haben. Der Pkw wurde im Heckbereich stark beschädigt. Nur 50 Meter entfernt brannte kurz darauf ein Kleintransporter. Nur etwa fünf Minuten später ging ein weiteres Auto in der Carola-Neher-Straße in Flammen auf. Der Brand griff auf ein zweites Fahrzeug über. Alle Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.