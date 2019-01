Vor einem Club in Wedding hat es eine Messer-Attacke gegeben.

In der Nacht zu Sonntag hat es in der Reinickendorfer Straße einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann wurde mit einem Messer attackiert.

Hintergründe unklar Mann vor Club in Wedding niedergestochen

Berlin. Ein Mann ist vor einem Club in Wedding niedergestochen und schwer verletzt worden. "Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar

Foto: Morris Pudwell

Ersten Informationen zufolge soll der Mann schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten haben und vor Ort reanimiert worden sein. Zu der Attacke kam es im "Polska Paka Club" an der Reinickendorfer Straße in der Nähe des S-Bahnhofs Wedding. Der Täter flüchtete. Während des Einsatzes soll es auch Rangeleien zwischen den Gästen und der Polizei gegeben haben und kurzfristig zu einer Festnahme gekommen sein.

Die Hintergründe der Messer-Attacke waren zunächst noch unklar.

Es gab auch eine Festnahme

Foto: Morris Pudwell

