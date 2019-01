Obdachloser tot auf "Blub"-Gelände gefunden

In Neukölln haben Passanten einen leblosen Mann entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Obdachlose erfroren ist.

Berlin. Passanten haben am Donnerstagabend in Neukölln gegen 23 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Spaßbades "Blub" an der Buschkrugallee einen leblosen Obdachlosen gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen.

Polizisten vor Ort gingen davon aus, dass der wohnungslose Mann in einer Ruine erfroren ist. Eine Obduktion soll die Todesursache eindeutig klären. Es gebe zudem keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, hieß es seitens der Polizei.

( BM )