Auf dem Grundstück des Ordnungsamtes in Neukölln brannten am späten Abend neun Fahrzeuge. Brandstiftung ist mehr als wahrscheinlich.

Brandstiftung Unbekannte zünden Ordnungsamt-Fahrzeuge in Neukölln an

Berlin. Neun Fahrzeuges des Neuköllner Ordnungsamtes sind in der Nacht zu Montag in Flammen aufgegangen. Eine große schwarze Rauchsäule stieg über der Juliusstraße in den Himmel.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist das Gelände gut mit einer Mauer und Nato-Stacheldraht gesichert. Ein Wachschutz ist vor Ort, auch die Polizei läuft dort Streife. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, müssen die Täter sehr schnell und zielgerichtet gehandelt haben. Sie seien wohl über die Mauer geklettert und hätten dann die Fahrzeuge angezündet.

Die Feuerwehr, die mit 40 Kräften vor Ort war, hatte nach ersten Angaben Mühe, auf das Gelände zu kommen. Die Flammen drohten zeitweise auch auf ein Gebäude überzugreifen. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) kam kurz darauf ebenfalls an den Ort des Geschehens. Er zeigte sich beim Blick auf die ausgebrannten Wracks entsetzt. „Es handelt sich um einen gezielten Brandanschlag gegen das Ordnungsamt, den ich aufs Schärfste verurteile“, erklärte Hikel. „Uns liegen derzeit keinerlei Informationen zum Hintergrund und den Motiven dieses Anschlags vor.“

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll das Ordnungsamt noch in der Nacht damit begonnen haben, Ersatzfahrzeuge zu beschaffen. Der entstandene Sachschaden sei sehr hoch. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Das Neuköllner Ordnungsamt hatte zuletzt auch Einsätze durchgeführt, die sich gegen kriminelle Clan-Strukturen im Bezirk richten.

( BM )