Flugzeug stürzt in Brandeburg ab - Zwei Männer sterben

Ein Ermittler an der Absturzstelle des Kleinflugzeugs.

Ein Kleinflugzeug ist am Sonnabendmittag nahe Oberbarnim (Landkreis Märkisch Oderland) abgestürzt. Die Ursache ist noch ungeklärt.

Polizeibericht Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Brandenburg

Bei einem Flugzeugunfall bei Prötzel (Landkreis Märkisch Oderland) in Brandenburg sind am Sonnabendmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, seien die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen noch am Unfallort verstorben. Das Flugzeug stürzte auf ein Feld und wurde völlig zerstört.

Wie es zu dem Absturz kam, ist noch unklar. „Dazu ermitteln vor Ort derzeit die Kriminalisten der Polizeidirektion Ost und das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung“, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg. Über den Vorfall nahe der B 168 zwischen Ernsthof und Prädikow wurde die Polizei gegen 11.55 informiert.

Die Trümmer des Flugzeugs liegen nach dem Absturz auf einem Feld.

Foto: Jörg Carstensen/dpa Bildfunk

Bei der Maschine handelt es sich um ein zweimotoriges Flugzeug des italienischen Herstellers Partenavia, heute Vulcanair.

( BM )